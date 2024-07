Warum illegale Migranten Trump das Leben gerettet haben könnten

Anzeige

MILWAUKEE. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (Republikaner) hat die aktuelle Einwanderung in den USA verantwortlich für sein Überleben des Mordanschlags vom vergangenen Samstag gemacht, wie die New York Post unter Berufung auf einen seiner Vertrauten berichtete, der den Unternehmer und Politiker im Krankenhaus besucht hatte. „Er sagte: ‚Die Grenzpatrouille hat mir das Leben gerettet‘“, sagte der republikanische Repräsentantenhaus-Abgeordnete Ronny Jackson am Sonntag gegenüber der US-Zeitung. Trump hatte am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, gesprochen. Als der 20jährige Thomas Crooks mehrere Schüsse in seine Richtung abgab, wurde Trump lediglich am Ohr getroffen und überlebte das Attentat.

Die Schüsse fielen, als der Ex-Präsident gerade über die Migrationspolitik der Vereinigten Staaten sprach, die in den Augen Trumps und seiner Anhänger viel zu lasch sei. Als Trump seinen Kopf leicht neigte, um die auf einer großen Leinwand eingeblendete Karte mit den entsprechenden Statistiken anzuschauen, fiel der Schuß. Hätte der Republikaner in diesem Moment seinen Kopf nicht um wenige Zentimeter bewegt, wäre er wohl nicht am Ohr, sondern mitten im Kopf getroffen worden.

Trump schlägt versöhnliche Töne an

Jackson erörterte die weiteren Reaktionen Trumps in den ersten Momenten nach dem knapp mißglückten Mordversuch. So habe er direkt nach der Mitteilung, daß der Angreifer erschossen worden sei, „wirklich zurückgehen und ein paar Dinge sagen wollen, aber der Secret Service wollte das nicht“.

Außerdem sprach der bekannte amerikanische Journalist Bret Baier mit Trump über das Verhalten von US-Präsident Joe Biden und Trumps Reaktion darauf. „Er lobte Präsident Biden für das Telefonat, das er mit ihm geführt hat“, sagte Baier.

Am Sonntag gab Trump bekannt, wie geplant zum Parteitag der Republikaner am Montag in Milwaukee zu erscheinen. Zudem kündigte er an, seine geplante Rede umschreiben und versöhnlichere Töne anschlagen zu wollen. „Ich will versuchen, das Land zu einen“, sagte er der New York Post. „Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist. Die Menschen sind sehr gespalten.“ (st)