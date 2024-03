Trump darf nicht vom Wahlzettel gestrichen werden

WASHINGTON D.C. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat entschieden, daß Donald Trump bei den republikanischen Vorwahlen in Colorado antreten darf. Damit wurde ein Urteil des höchsten Bundesstaatsgerichts kassiert, das den 77jährigen aufgrund der Ausschreitungen rund um das US-Kapitol am 6. Januar 2021 von den Wahlen ausgeschlossen hatte. „Die Bundesstaaten dürfen solche Handlungen nur bei Ämtern auf der Bundesstaatsebene vornehmen“, erklärten die Richter in Washington. Für landesweite Wahlen sei der Kongreß zuständig.

Die Entscheidung fiel einstimmig aus. „Es ist fraglich, warum ein einzelner Staat über den Wahlausgang entscheiden soll“, erklärte etwa die als linksliberal geltende Oberste Richterin Elena Kagan. Ihr konservativer Kollege John Roberts mahnte, ein anderes Urteil würde Raum für Mißbrauch schaffen: „Ich kann mir eine Welt vorstellen, in der einzelne Bundesstaaten einen Demokraten aus dem Wahlzettel streichen könnten, während andere das Gleiche mit einem Republikaner machen würden.“ Ein Fall aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg als Argument