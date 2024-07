Nach Brandanschlag auf französische Bahn – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Anzeige

OISSEL. Die französische Polizei hat am Sonntag im nordfranzösischen Oissel einen Mann auf einem Bahngelände festgenommen, der Schneidezangen und linksextreme Schriften in seinem Auto gehabt haben soll. Bisher ist unklar, ob der Festgenommene an den großflächigen Sabotageakten am französischen Bahnnetz vor der Eröffnung der Sommerolympiade am Freitag beteiligt war. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin (Renaissance) hatte dem Sender „France 2“ kurz zuvor gesagt, die Behörden hätten „die Profile mehrerer Personen identifiziert“. Die Vorgehensweise der Täter deute auf eine Aktion der linksextremen Szene hin.

Am vergangenen Freitag hatten Unbekannte mehrere Brandanschläge auf wichtige Zugverkehrs-Knotenpunkte innerhalb ganz Frankreichs verübt. Dadurch waren etwa Hunderttausend Personen von massiven Verspätungen und Zugausfällen betroffen – auch deutsche Olympia-Athleten, die es nicht rechtzeitig zur Eröffnungsfeier nach Paris schafften. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, daß die Aktion von langer Hand geplant und organisiert worden sei.

Bekennerschreiben läßt linksextremen Brandanschlag vermuten

Einen Tag später war bei mehreren französischen und internationalen Medien ein Selbstbezichtigungsschreiben zu den Anschlägen eingegangen. „Sie nennen es ein Fest? Wir sehen darin eine Feier des Nationalismus, eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Bevölkerung durch die Staaten“, heißt es laut der Zeitung Le Parisien in dem Papier. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft, ob das Schreiben authentisch ist und von den tatsächlichen Tätern stammt. Die französische Staatsbahn geht davon aus, daß der Zugverkehr ab Montag wieder normal stattfindet. (st)