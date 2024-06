Mit Rollern über LGBTQ-Flagge gefahren – Anklage gegen Jugendliche

SPOKANE. Drei Jugendliche sind in der US-amerikanischen Stadt Spokane im Bundesstaat Washington verhaftet worden, weil sie mit Rollern über eine auf den Boden gemalte LGBTQ-Flagge gefahren sind. Vergangene Woche erhielt die Polizei einen Anruf, daß eine Gruppe Heranwachsender „das frisch gemalte Bodengemälde beschädigte“, berichtet die Nachrichtenseite The Post Millennial.

Passanten hatten den 19jährigen Ruslan Turko und zwei seiner Freunde dabei gefilmt, wie sie mit ihren Rollern über die als Zebrastreifen dienende Malerei fuhren und dabei Reifenspuren hinterließen. Anschließend informierten sie die Polizei. Den Heranwachsenden droht nun eine Anklage wegen eines „Class B Felony“, wie schwere Verbrechen im amerikanischen Strafsystem genannt werden.

„Wir werden nicht einfach herumsitzen und dabei zusehen, wie Menschen am hellichten Tage absichtlich Haßverbrechen begehen“, sagte die Augenzeugin Kaylee McGee. „Man tut solche Dinge nicht ohne Intention.“

Turko wurde mittlerweile unter der Auflage freigelassen, daß er sich nicht in die Nähe des Zebrastreifens begeben oder mit den beiden anderen Angeklagten sprechen darf. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Kaution von 15.000 Dollar.

Die bei der angeblichen Tat verwendeten Roller gehörten dem Fahrrad- und Rollervermieterunternehmen Lime. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, die Firma verurteile die „abscheuliche Tat“. Zu einer Zeit, „in der das Team von Lime mit den Feierlichkeiten für den Pride Month beginnt, ist es verstörend zu sehen, welcher Haß sich in Spokane ereignet“, zitierte ihn die britische Zeitung Daily Mail. Die Firmenleitung von Lime betonte zudem, daß sie eine „No-go-Zone“ rund um den LGBTQ-Zebrastreifen einrichten werde, um zukünftigen Vandalismus zu verhindern.

Im Februar war bereits der 19jährige Dylan Brewer in der Stadt Delray Beach, Florida verhaftet worden, weil ihm vorgeworfen wurde, absichtlich Reifenspuren auf einem in Regenbogenfarben bemalten Zebrastreifen hinterlassen zu haben. Ihm droht nun eine Verurteilung wegen „kriminellen Vandalismus“ und „rücksichtslosen Fahrens“.

Spokane, Wash. — 3 teens are each charged with a felony (first-degree malicious mischief) for leaving scooter skid marks on the pride trans BLM flag on the street. Prosecutors asked for a $15k bond & @limebike says it is taking action against the youths. pic.twitter.com/mSWwWSY1Xb

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 10, 2024