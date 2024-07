Linksextreme Gewalt bei Identitären-Demo: FPÖ fordert Untersuchung

Anzeige

WIEN. Die FPÖ hat die Proteste gegen die Identitäre Bewegung (IB) am Samstag in Wien scharf kritisiert. „Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und in Todesangst versetzte Menschen, samt Kleinkindern: Das ist die traurige Bilanz linksextremer Gewaltexzesse vergangenes Wochenende“, teilte die österreichische Rechtspartei mit und forderte von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), eine Untersuchung einzuleiten.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker warf dem Innenminister und dessen Partei Versagen vor. Weder eine öffentliche Entschuldigung bei den Opfern der Gewalt noch eine klare Abgrenzung vom linken Rand werde es von der ÖVP geben, sagte Hafenecker und urteilte: „ Wer ÖVP wählt, wählt in diesem Land gleich die radikale Linke mit an die Macht, egal ob auf der Straße oder im Parlament.“

Gegendemonstranten attackieren Polizei