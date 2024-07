Deutsche Journalisten mögen das Lachen und eigentlich alles an Kamala Harris Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Erin Schaff

Deutsche Liebesbriefe an Kamala Harris

Es liegt Romantik in der Luft. Linke Journalisten schreiben Liebesbriefe an Kamala Harris; im Akkord. Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten bringt hierzulande Herzen in Wallung. Ein Hoffen und Schmachten zwischen Heiligenschein und Heroin. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.