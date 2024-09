Jubel bei Wilders – Niederlande beantragt Ausstieg aus EU-Asyl-Regeln

AMSTERDAM/BRÜSSEL. Die niederländische Mitte-Rechts-Regierung hat bei der EU-Kommission eine Ausnahmebestimmung beantragt, um aus den EU-Asyl-Regeln auszusteigen. Damit soll die Zahl von Migranten, die in die Niederlande einreisen, deutlich reduziert werden, berichtete die Bild-Zeitung.

Regierungsmitglied Geert Wilders (PVV) kommentierte die Entscheidung mit einer euphorischen Nachricht auf der Internetplattform X: „Die Zeiten in Europa ändern sich. Unsere niederländische Regierung will einen Ausstieg aus der EU-Einwanderungs- und Asylpolitik und bereitet Notstandgesetze vor.“

Auch in anderen Ländern werde umgedacht, betonte Wilders: „Die deutsche Regierung hat gerade strengere Grenzkontrollen eingeführt, die ungarische Regierung strebt ebenfalls einen Ausstieg an, Italien schickt Illegale jetzt sofort zurück, Schweden hat seine Asylpolitik eingeschränkt und so weiter.“

Der Wahlsieg seiner Partei habe tatsächlich einen Unterschied gemacht, betonte Wilders. „Die Stimme des Volkes wird gehört. Wir werden mit jeder Neuwahl stärker und verstärken unseren Kampf gegen illegale Einwanderung.“

