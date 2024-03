Islamistischer Attentäter fordert Ramadan-Extrawurst

OSLO. In Norwegen hat die Gerichtsverhandlung gegen einen islamistischen Attentäter begonnen, der im Juni 2022 am Tag vor der örtlichen Gay-Pride-Parade eine Schwulenbar attackiert und dabei zwei Menschen getötet hatte. 21 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Als tatverdächtig gilt der 44jährige iranische Kurde Zaniar Matapour.

Gleich zu Beginn der Verhandlung fragte er den Richter Eirik Aas, wieso das Verfahren während des Ramadan stattfinde. „Der Ramadans ist für uns heilig. Die Gerichte schließen doch auch während der christlichen und jüdischen Feiertage.“ Er sehe keinen Konflikt zwischen den islamischen Feiertagen und dem Beginn des Gerichtsverfahrens, antwortete Aas.

Zu Beginn der Verhandlung plädierte der Angeklagte darauf, nicht schuldig zu sein.

BREAKING:

The Islamist terrorist who killed 2 in an attack against the Gay Pride parade in Oslo in 2022 is mad at Norway for starting the trial now

As the trial started y-day, he said:

“Ramadan is holy for us. Courts aren’t in session during Christian & Jewish holidays. Why?” pic.twitter.com/RMpb8GZkoi

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2024