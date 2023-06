Mann in Nottingham überfährt mehrere Menschen

Anzeige

LONDON. Im britischen Nottingham soll ein Mann drei Menschen getötet haben. „Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, der drei Menschen das Leben gekostet hat. Wir glauben, daß diese drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen und haben einen Mann in Gewahrsam“, teilte der Polizeichef der englischen Großstadt am Dienstagmorgen mit.

Die Behörden sperrten unmittelbar nach der Attacke mehrere Straßen rund um das Stadtzentrum. Von Lokalmedien verbreitete Videos zeigen, wie schwer bewaffnete Beamte verschiedene Verkehrskreuze absichern.

Augenzeugin aus Nottingham: „Ich wünschte, ich hätte das niemals mitanschauen müssen“

Der BBC zufolge soll der Tatverdächtige die Passanten mit einem weißen Kleintransporter überfahren haben. „Es war ein schwarzer Mann mit Rastalocken, einem Bart und einer Mütze“, schilderte eine Augenzeugin ihre Eindrücke. „Es gab einen riesigen Knall. Ich wünschte, ich hätte das niemals mitanschauen müssen“, äußerte die Frau.

An eyewitness in Nottingham tells @darshnasoni she saw a van mount the pavement and strike at least two people, as a major incident is declared. Police have arrested a 31-year-old man on suspicion of murder, in what they believe are linked incidents. pic.twitter.com/gWLxeN4vJV — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2023

In den sozialen Netzwerken kursieren derweil Aufnahmen der angeblichen Verhaftung des mutmaßlichen Täters. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak (Konservative) dankte unterdessen den Rettungskräften und der Polizei für ihre Arbeit. „Meine Gedanken sind bei den Verletzten und den Familien, die ihre Liebsten verloren haben“, twitterte er.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning. I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work. My thoughts are with those injured, and the… — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023

(fw)