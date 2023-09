Rumänien will Schengen-Beitritt erzwingen

BUKAREST/WIEN. Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu hat Österreich aufgefordert, für den Beitritt seines Landes in den Schengenraum zu stimmen. Sollte die Regierung in Wien im Dezember gegen den Beitritt Rumäniens stimmen, werde er den Europäischen Gerichtshof einschalten, kündigte er nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres nach einem Treffen der sozialdemokratischen Parteispitze an.