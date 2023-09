Prepper in Idaho: „Auf in die Berge“

Anzeige

Idaho, idyllisch gelegen im Nordwesten der USA und den Ausläufern der Rocky Mountains, bekannt für seine gebirgigen Landschaften, die weitläufige geschützte Wildnis und Erholungsgebiete, boomt. Der Bundesstaat verzeichnete in den vergangenen Jahren das schnellste Bevölkerungswachstum in den Vereinigten Staaten. Vor Covid-19 flohen die meisten Zuwanderer aus Großstädten wie San Francisco, Portland und Seattle auf der Suche nach billigerem Wohnraum und niedrigeren Steuern. Die Covid-Einschränkungen in Idaho waren heftig umstritten, wurden oft nicht durchgesetzt und waren kurz. Der Gouverneur von Idaho, Brad Little, beendete den offiziellen Gesundheitsnotstand im April 2022, früher als in den meisten anderen Bundesstaaten.

Doch in den vergangenen Jahren haben sich den Stadtflüchtlingen Menschen angeschlossen, die nicht ganz so sind wie sie selbst: Überlebenskünstler, die einen katastrophalen Zusammenbruch der Zivilisation erwarten; religiöse „Prepper“, die glauben, daß die Endzeit den apokalyptischen Tag des Jüngsten Gerichts der biblischen Prophezeiung bringen wird, nachdem sich die Völker der Erde in die Höhlen zurückgezogen haben, die im Buch der Offenbarung vorausgesagt werden; weiße christliche Nationalisten, fromme, wenn auch fanatische Gläubige, deren Traum ein wiederhergestelltes, reines Amerika ist, das von weltlichen Liberalen und den meisten Ausländern befreit ist.

Kauf ein Haus, nimmt die Waffe gratis dazu

Der Hypothekenmarkt in diesen Bundesstaaten hat dies zur Kenntnis genommen. In einem rechteckigen Gebiet auf der Landkarte, das Teile des östlichen Washington, des östlichen Oregon, Wyoming, Montana und Idaho – insbesondere im gebirgigen nördlichen „Panhandle“ – umfaßt, sind die Immobilienverkäufe gestiegen. Dieses rechteckige Gebiet ist unter Insidern als „The American Redoubt“ bekannt geworden, eine Anspielung auf militärische Einrichtungen, die zum Schutz der an den äußeren Rändern einer Festung stationierten Soldaten verwendet wurden. Die Analogie könnte nicht deutlicher sein: Amerika wird zu einem fremden Land.

Eine Netzseite zum Verkauf von Eigenheimen mit dem Namen Flee The City bietet Hauskäufern, die einen Vertrag abschließen, ein BCM Standard Recce Rifle an, eine Waffe vom Typ AR mit Optik, die von US-Spezialeinheiten verwendet wird. Ein Makler aus Idaho namens Chris Walsh, der die Firma Revolutionary Realty betreibt, zeigt auf seiner Netzseite stolz das charmante Motto „We Don’t Service Liberals“ (Wir bedienen keine Liberalen) und gibt Ratschläge, wie man im Falle einer Invasion Grundstücke mit klaren „Schußlinien“ finden kann. Walsh zitiert Thomas Jeffersons Behauptung: „Der Baum der Freiheit muß von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen erfrischt werden. Das ist sein natürlicher Dünger.“

Vorbereitung auf den Weltuntergang

Die Geschichte der amerikanischen Redoubt-Bewegung läßt sich bis zu einem inzwischen berühmten Blogbeitrag des in Kalifornien geborenen Schriftstellers, ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters der US-Armee und Survival-Beraters John Wesley Rawles aus dem Jahr 2011 zurückverfolgen. Der Blog trug den Titel „The American Redoubt – Move to the Mountain States“.

Die frühen Blogs von Rawles waren nicht besonders originell. Wie andere Überlebenskünstler betonte er die Notwendigkeit, sich auf den Zusammenbruch der Zivilisation vorzubereiten, indem man Lebensmittel und Wasser hortet, die Kinder zu Hause unterrichtet, lernt, wie man Landwirtschaft betreibt und Werkzeuge herstellt, einen großen Vorrat an Waffen anhäuft und trainiert, sie zu benutzen; kurz gesagt, alle notwendigen Fähigkeiten erlernt, um völlig abseits des zivilisatorischen Netzes zu leben. Die neue Wendung war Rawles’ Ermahnung an seine Anhänger, in abgelegene Gebiete zu ziehen und dort Gemeinschaften zu gründen.

Beispiel Rom

Als gläubiger Christ verweist Rawles auf das Beispiel der frühen christlichen Gläubigen im Römischen Reich, die organische Unterstützungsnetze aufbauten. Infolgedessen fanden sich viele arglose Städter, die sich während der Pandemie ins Redoubt-Land aufmachten, in der Hoffnung, ein neues Leben zu beginnen, zunehmend unter Menschen wieder, die nicht einfach leben und leben lassen, wie das alte libertäre Motto des amerikanischen Westens, sondern hochmotivierte und organisierte Gruppen von selbsternannten patriotischen Christen und kommunalen Libertären, die konkrete Aktionspläne hatten. Ein für das neue Jahrtausend aktualisiertes Evangelium war geboren, gepredigt von ländlichen Anti-Regierungs-Aktivisten mit einer entsprechenden Gesinnung.

Rawles war sich durchaus bewußt, daß seine Vision einer radikalen und bewaffneten neuen sozialen Bewegung als kollektivistisch, wie der Kommunismus oder der Faschismus, ausgelegt werden könnte. Er versicherte seinen Lesern jedoch schnell, daß sein politisches Modell die unabhängige Selbstverwaltung der Schweizer Kantone widerspiegelt.

„Wir brauchen keine Beamten, die uns vorschreiben, wie wir Idaho regieren“

Trump wurde auf die Redoubt-Bewegung aufmerksam, als er für das Präsidentenamt kandidierte. Kurz vor der Wahl 2020 wurden drei Menschen in einer Kirche in Moscow, Idaho, an der Grenze zum Bundesstaat Washington, verhaftet, weil sie sich weigerten, Masken zu tragen. Trump twitterte: „Die Demokraten wollen eure Kirchen schließen, dauerhaft. Ich hoffe, ihr seht, was hier passiert. Wählt jetzt“. Im Januar 2022 wuchs in Idaho der Widerstand gegen den American Rescue Plan von Präsident Biden, der Mittel für die Gesundheitsversorgung von Menschen mit geringem Einkommen, aber auch für Covid-Gesundheitsmaßnahmen wie Impfungen und Behandlungen vorsah.

Die Redoubt-Bewegung betrachtete diese Programme als ungerechtfertigte Einmischung der Regierung. Als die Mittel auf einer Bürgerversammlung in Coeur d’Alene, der größten Stadt im Norden Idahos, diskutiert wurden, beschwerten sich die Demonstranten lautstark darüber, daß die Bundesregierung Idaho den Kommunismus aufzwinge. „Wir brauchen keine Bundesbeamten, die uns vorschreiben, wie wir Idaho zu führen haben“, sagte ein Mann.

Warum sich Trump um das kleine Idaho bemüht

Andere Proteste in Idaho, darunter einer gegen eine Gay Pride Parade, erregten die Aufmerksamkeit von Marjorie Taylor Greene (MTG), einer Kongreßabgeordneten aus Georgia, die QAnon und anderen rechtsextremen Verschwörungstheorien anhängt. Dies geschah im vergangenen Februar, als sie bei einer Rede auf dem Lincoln Day Dinner des republikanischen Zentralkomitees von Kootenai County in Coeur d’Alene mit 100 Demonstranten konfrontiert wurde. Greene twitterte in einer typisch aufrüttelnden Reaktion: „Ich fühle mich so geehrt, daß so viele Demonstranten – bestehend aus bösen Frauen, die die Aussicht beobachten, und ihren ‘Low-T’ (Testosteron) Ehemännern – hier in Idaho sind!

Es ist nicht ganz klar, warum sich Trump und seine MAGA-Anhängerschaft für kleine, zutiefst konservative rote Bundesstaaten wie Idaho interessieren, in denen kein Demokrat heute eine Chance hat, eine landesweite Wahl zu gewinnen (Idaho hat keinen demokratischen Präsidenten mehr gewählt, seit Lyndon Johnson 1964 Barry Goldwater knapp geschlagen hat und der letzte demokratische Senator 1949 aus dem Amt schied). Aber die größeren Themen, um die es geht, haben auch nationale Auswirkungen.

Der zweimal geschiedene Trump ist kaum der ideale Kandidat für christliche Konservative, doch seine Unterstützung für Abtreibungsbeschränkungen, Einwanderungsverbote, Hausunterricht und „Familienwerte“ im Allgemeinen zieht trotz seiner persönlichen Schwächen weiterhin ein breites Spektrum christlicher Wähler an, insbesondere diejenigen, die Amerika als in Ungnade gefallen betrachten, seit es säkulare Ideen zu Geschlecht, Gender und Rasse angenommen hat.

Reinheitswahn in Idaho

Wie Bradley Onishi, ein Experte für christlichen Nationalismus, erklärt, begann die organisierte christliche Hinwendung zur Politik in den 1970er Jahren und drehte sich um relativ eng gefaßte Fragen wie Abtreibung, Homo-Ehe und Schulwahl, aber in der Ära Trump sind die Bestrebungen der Bewegung viel tiefer und weiter gefaßt. Das Ziel ist es, die Reinheit Amerikas wiederherzustellen, indem man zu den traditionellen sozialen und kulturellen Normen zurückkehrt, was Onishi als „Reinheitskultur“ bezeichnet.

In einem Interview erklärte Onishi: „Es gibt noch eine andere Komponente, die oft übersehen wird, wenn wir über Reinheitskultur sprechen. Es war ein Projekt der nationalen Erneuerung. Die Idee war, daß, wenn die Kirchen ihre jungen Leute dazu bringen könnten, die richtige Art von Familien mit der richtigen Art von heterosexuellen, patriarchalischen Beziehungen aufzubauen, und wenn sie sie dazu bringen könnten, sich von allem fernzuhalten, was diese Grenzen überschreitet, dann könnten diese Familien die Bausteine für das richtige Amerika sein. Das bedeutete, daß jegliches Gefühl der Unreinheit ausgeschlossen werden sollte, nicht nur in den Beziehungen von Teenagern, sondern in der amerikanischen Politik insgesamt.“ Unreinheit sei in dieser Vision eine „Infektion, die von Einwanderern“ ausgehe, sowie die „Infektion der amerikanischen Körper durch queere Familien und queere Beziehungen, die nicht Teil von Gottes Plan“ seien, so Onishi.

„Make America Great again“ als ideologischer Klebstoff

Das Wachstum der Redoubt-Bewegung läßt sich auf lokale Umstände im nordwestlichen Rechteck auf der US-Landkarte zurückführen. Aber in diesen weit entfernten Gegenden fungiert der notorisch vage Slogan „Make America Great again“ als eine Art ideologischer Klebstoff, um Leidenschaften zu entfachen, die bei Amerikanern, die sich von den raschen Veränderungen in der postmodernen Kultur zurückgelassen fühlen, auf Resonanz stoßen.

Trump weiß, daß er diese Wähler braucht, um eine Chance zu haben, 2024 zu gewinnen. Viele Mitglieder der amerikanischen Redoubt-Bewegung wollen zweifellos Höhlen in den Bergen finden, um sich selbst zu schützen, aber andere, sicherlich eine viel größere Zahl, wollen das ganze Land in die Höhle bringen. In der Tat den gesamten Planeten. Wie Douglas Wilson, ein Pastor aus Idaho, der als einer der wichtigsten christlichen Nationalisten gilt, vor einem Jahr in seinem Blog schrieb, folgt aus dem Gebot Jesu, daß alle Menschen getauft werden sollen, daß „alle Nationen christliche Nationen sein sollen“.