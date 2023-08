Protest zur Unterstützung der Putschisten in Nigers Hauptstadt Niamey: „Nieder mit Frankreich, es lebe der CNSP“ („Nationaler Rat für den Schutz des Vaterlandes“) Foto: picture alliance/dpa | Djibo Issifou

Westliche Hilfen verpuffen in Niger

Nach dem Desaster in Mali fürchtet der Westen nun um seinen Einfluß in dem westafrikanischen Staat Niger. Durch die Regimewechsel fühlt sich Moskau im Kampf um Macht, Einfluß und Ressourcen in der Sahelzone im Vorteil.