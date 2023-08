Nicht nur in U-Bahnen in den USA tragen Frauen mittlerweile sogenannte Subway Shirts (Symbolbild) Foto: picture alliance/AP Photo | Bebeto Matthews

Wenn Frauen Videos in sozialen Medien veröffentlichen, in denen sie sich in Schlabber-T-Shirts präsentieren, sogenannten Subway Shirts, dient das nicht modischen Zwecken. Der Anlaß ist ernst. Doch statt einer ehrlichen Benennung des Problems, gibt es toxisch-solidarische Mitleidsbekundungen. Ein Kommentar.