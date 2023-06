Migrantenkrawalle erschüttern Paris

PARIS. Im Pariser Vorort Nanterre ist es nach einem durch die Polizei verursachten Tod eines 17jährigen zu Ausschreitungen durch junge Migranten gekommen. So versammelten sich unter anderem Randalierer am Dienstag abend vor einer Polizeiwache und warfen mit Feuerwerkskörpern auf die Beamten, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. „Es sind Mobs unterwegs, die Autos in Brand stecken und Polizisten mit Feuerwerk attackieren“, sagte ein Polizeisprecher der britischen Zeitung Metro.

In sozialen Netzwerken kursierten Videos von brennenden Fahrzeugen und zerstörten Bushaltestellen. Die Polizei nahm mindestens 24 Menschen fest und setzte teilweise Gummigeschosse und Tränengas ein.

Auslöser des Protests ist der Tod des 17jährigen Naël M. Der Jugendliche mit algerischen Wurzeln war am Dienstag von einer Motorradstreife der Polizei angehalten worden. Ein vom Sender France Info authentifiziertes Video zeigt, wie einer der Beamten seine Waffe auf Höhe der Fahrertür in das stehende Auto richtet. Als das Fahrzeug plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe in das offene Autofenster. Offenbar wurde Naël M. dabei tödlich getroffen.

