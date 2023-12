Historisches Südstaaten-Denkmal auf US-Friedhof bleibt erhalten

ARLINGTON. Der US-Bundesrichter Rossie Alston hat am Montag angeordnet, den Sockel des Konföderierten-Denkmals auf dem Nationalfriedhof Arlington nicht abzumontieren. In dem Beschluß des Gerichts heißt es, daß „jegliche Handlungen“ untersagt seien, „die darauf abzielen, den Gegenstand dieses Falles zu dekonstruieren, abzureißen, zu entfernen oder zu verändern“.

Die 1914 enthüllte Statue zeigt eine mit Olivenblättern gekrönte Frau aus Bronze, die auf einem knapp zehn Meter hohen Sockel steht und den US-amerikanischen Süden symbolisieren soll. Vor den Füßen der Bronzestatue steht ein Bibelspruch: „Sie haben ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Sichelhaken geschlagen“.

BREAKING: Trump appointed U.S. District Judge Rossie Alston has issued a restraining order halting the removal of a Confederate memorial at Arlington National Cemetery.

The memorial removal began on Monday but was halted after Alston’s order was issued.

