Kann die FPÖ ihren Siegeszug in Salzburg fortsetzen?

Anzeige







SALZBURG. Nachdem die österreichische FPÖ bei zwei vergangenen Landtagswahlen gute Ergebnisse eingefahren hatte, deuten Umfragen auch auf einen Erfolg in der kommenden Wahl in Salzburg am Sonntag hin. Im Januar erreichte die Partei in Niederösterreich ein Ergebnis von rund 24 Prozent und wurde zweitstärkste Partei.

Auch bei den Wahlen in Kärnten kam sie auf 24 Prozent und wurde zweitstärkste Kraft hinter der SPÖ, die herbe Verluste hinnehmen mußte. Dabei machten auffallen viele junge Wähler ihr Kreuz bei der Partei.

In Umfragen zu Salzburg liegt die Partei auf Platz zwei

In den bisherigen Umfragen zur anstehenden Landtagswahl steht die FPÖ ebenfalls auf Platz zwei. Bis zu 28 Prozent der Stimmen könnten die Freiheitlichen bei der Wahl am kommenden Sonntag erhalten, wie aus einer Erhebung von Market/Paul Lazarsfeld Gesellschaft im Auftrag der TZ hervorgeht.

Damit liegt die Partei hinter der ÖVP auf dem zweiten Platz. Diese verzeichnet in der Umfrage leichte Verluste. Mit Umfragewerten zwischen 31 und 33 Prozent ist sie derzeit zwar noch stärkste Partei, verliert aber an Abstand zur FPÖ. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 erreichte die Volkspartei noch 37,8 Prozent. Die Freiheitlichen lagen damals mit 18 Prozent auf dem dritten Platz.

FPÖ will mitregieren

Die derzeitige Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos muss in Salzburg um ihre Mehrheit bangen. Sollte die Koalition keine Mehrheit erreichen, ist unklar, mit wem die ÖVP in Verhandlungen treten würde. Sowohl die FPÖ als auch die SPÖ haben angekündigt, gerne Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Zum insgesamt zweiten Mal seit 1945 kann die kommunistische KPÖ auf einen Einzug ins Landesparlament hoffen. In den letzten Umfragen schaffte sie es auf fünf Prozent. (lb)