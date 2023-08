Ukraine erhält F-16 Kampfjets / Moskau warnt den Westen

Anzeige

MOSKAU. Nachdem Dänemark und die Niederlande der Ukraine die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen zugesichert haben, hat die russische Regierung vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges gewarnt. „Die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine führt zu einer Eskalation des Konflikts“, sagte der russische Botschafter in Kopenhagen, Wladimir Barbin, am Montag laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten ihr Einverständnis für die Bereitstellung der in Amerika hergestellten Kampfjets gegeben. „Angesichts der brutalen und unprovozierten Aggression Rußlands teilen Dänemark und die Niederlande, unterstützt von den USA, die Überzeugung, daß eine weitere Unterstützung der Ukraine von größter Bedeutung ist“, stellten die beiden europäischen Geberländer in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag klar.

Lawrow: Der Westen will nicht verhandeln

Der russische Botschafter in Dänemark bezeichnete den Schritt als schweren Fehler. Unter dem Deckmantel der Behauptung, daß die Ukraine die Bedingungen für einen Frieden selbst diktieren können solle, lasse Dänemark dem Land keine andere Wahl, als den Krieg weiter fortzusetzen, erläuterte Barbin den Standpunkt seiner Regierung. Auch Rußlands Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich kritisch zu der Waffenlieferung.

Der Westen habe nicht die Absicht, ernsthaft über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln, monierte Lawrow am Sonntag vor einem Gipfeltreffen der sogenannten BRICS-Staaten in Südafrika. Die Bereitstellung der F-16 zeige das ganz deutlich. Forderungen des Westens nach Verhandlungen seien lediglich ein „taktischer Trick“, um den erschöpften ukrainischen Truppen eine Atempause zu verschaffen.

Dänemarks Verteidigungsminister: „F-16-Lieferung macht mich stolz“

„Es macht mich stolz – sowohl als Minister als auch als Bürger – daß Dänemark einen so wichtigen Beitrag zum Verteidigungskampf der Ukraine gegen Rußland und seine sinnlose Aggression leisten kann. Obwohl Dänemark ein kleines Land ist, nehmen wir jetzt eine Vorreiterrolle bei der Unterstützung der Ukraine ein“, betonte Dänemarks Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen (Liberalkonservative) bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup.

Die Übergabe der F-16 Maschinen zeige das langfristige Engagement des skandinavischen Landes für Freiheit und Demokratie. Während Dänemark der Ukraine 19 Jets überlassen will, planen die Niederlande, 42 F-16 zu liefern.

Der auch „Fighting Falcon“ genannten F-16-Mehrzweck-Kampfjet gehört zu den am weitesten verbreiteten Kampfflugzeugen der Welt. Die Maschine besitzt in den meisten Fällen einen Einsatzradius zwischen 500 und 1.600 Kilometern, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa zwei Mach und kann sowohl für den Luftkampf als auch für die Zerstörung von Zielen am Boden eingesetzt werden. (fw)