Anti-Regierungsdemonstranten in Israel befürchten, die Justizreform mache aus dem Land eine Diktatur Foto: picture alliance / AA | Mostafa Alkharouf

Droht in Israel jetzt der Bürgerkrieg?

Proteste gegen die Justizreform von Premierminister Netanjahu bestimmen das Geschehen in Israel. Doch unter der Oberfläche brodeln Identitätskonflikte, die so alt sind wie der Staat. An ihnen hängt die Frage nach der Ausrichtung des Landes.