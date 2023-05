Ron DeSantis erteilt Wokeness an Universitäten Absage

TALLAHASSEE. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis (Republikaner), hat ein Programm gestoppt, das für mehr Vielfalt an Universitäten sorgen sollte. Zuvor war er bereits gegen solche Versuche an Schulen vorgegangen.

Konkret richtet sich seine Kritik gegen die Initiative „Diversity, Equity, Inclusion“ (ETI), was übersetzt „Vielfalt, Gleichheit, Inklusion“ bedeutet. Dabei sollen gezielt Menschen gefördert werden, die etwa dunkelhäutig, homosexuell, transsexuell oder behindert sind.

DeSantis sieht die ETI als Teil einer größeren Agenda, die mit einer Bestenauslese und Chancenförderung für Talente wenig zu tun habe. Seiner Ansicht nach müsse die Abkürzung eher für „Diskriminierung, Ausschluß und Indoktrination stehen“.

In Florida, our higher education institutions will not be spending public dollars on “Diversity, Equity and Inclusion” or other initiatives that promote an ideological agenda.

As practiced, DEI represents discrimination, exclusion and indoctrination — and this has no place in a… pic.twitter.com/6h73tzkd5e

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 15, 2023