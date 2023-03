Mangelnde Nachfrage: Veganer Burger King stellt auf Fleisch um

Anzeige







WIEN. Der erste vegane Burger King Österreichs hat sein Sortiment wieder auf fleischliche Produkte ausgedehnt. „Für den Moment sind wir der steigenden Nachfrage vieler Gäste nachgekommen, am Westbahnhof auch mal wieder das gesamte Sortiment anzubieten“, teilte die Fastfood-Kette laut dem Wiener Standard am Dienstag mit.

Eine Rückkehr zu einem ausschließlich veganen Angebot sei damit allerdings nicht aus der Welt. Derzeit versuche das Unternehmen, einen geeigneteren Standort für ein veganes Schnellrestaurant zu finden.

Kette eröffnet auch in Stockholm vegane Filiale

Die Filiale mit rein pflanzlicher Produktpallette wurde am Westbahnhof in Wien 2022 eröffnet. Die Fastfood-Kette machte den dauerhaften Betrieb des veganen Restaurants damals vom Aufkommen zahlender Gäste abhängig: „Umso höher die Nachfrage, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß das Restaurant auch längerfristig 100 Prozent vegan bleibt.“

Wie in Österreich hat Burger King laut der Onlineplattform „Brutkasten.com“ unterdessen auch in Stockholm ein Lokal eröffnet, welches zunächst für einen Monat ausschließlich pflanzliche Burger anbieten soll. In Köln wurde 2021 die weltweit erste 100 Prozent vegane Filiale des amerikanischen Unternehmens ins Leben gerufen.

Burger King verliert vegan-Lizenz wegen unhygienischer Zustände

Ob die in den Schnellrestaurants verkauften Burger wirklich vegan sind, darf indes bezweifelt werden. Nach Recherchen des Fernsehsenders RTL über unhaltbare hygienische Zustände in verschiedenen Restaurants der Kette wurde Burger King im Oktober vergangenen Jahres das sogenannte v-Label für vegane Produkte entzogen.

„Burger King nimmt die erhobenen Vorwürfe sehr ernst, hat die im Beitrag gezeigten Restaurants temporär geschlossen und genau überprüft“, teilte der US-Konzern damals mit. Man begreife die RTL-Recherchen als Chance, am Unternehmen zu arbeiten. (fw)