Joe Biden attackiert TV-Moderator und Republikaner

WASHINGTON. US-Präsident Joe Biden hat die die republikanischen Repräsentanten des Abgeordnetenhauses wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem Fox News Moderator Tucker Carlson scharf kritisiert. Der Republikaner Kevin McCarthy hatte Carlson 41.000 Stunden Videomaterial über die Unruhen vom 6. Januar 2021 zur Verfügung gestellt. In seiner Sendung hatte Carlson geäußert, die Aufnahmen des Kapitol-Sturms würden „weder einen Aufstand noch einen Aufruhr“ zeigen. Nur ein „kleiner Prozentsatz“ der Demonstranten sei gewalttätig gewesen.

„Die überwältigende Mehrheit“ habe sich hingegen friedlich verhalten, sagte der Fox News Moderator. Die von Tucker gezeigten Ausschnitte zeigten, wie sich mehrere der Protestierenden gewaltfrei durch das Kapitol bewegten. Teilweise werden sie dabei von Polizisten begleitet. Der Fox News-Moderator wiederholte zu dem seine zuvor getätigte Aussage, die US-Wahl im Jahr 2020 wäre zugunsten der Demokratischen Partei manipuliert worden.

Er hoffe, die Abgeordneten der Republikaner würden „Scham empfinden“, schrieb Biden gestern auf Twitter. Mehr als „140 Polizisten“ seien am 6. Januar verletzt worden. „Wie kann es jemand wagen, die Hölle, durch die sie gegangen sind, kleinzureden oder zu leugnen?“ Die Republikanische Partei, betonte Biden, unterminiere mit ihrer Aktion die Polizei.

Auch der Chef der Kapitol-Polizei, Thomas Manger, hatte die Berichterstattung von Fox-News als „beleidigend“ und „irreführend“ bezeichnet. Es seien bewußt „ruhigere Momente herausgepickt“ worden. Carlsons Kommentar habe den Kontext von „Chaos und Gewalt“ ignoriert, welcher „vor oder während dieser weniger angespannten Momente“ geherrscht habe, zitierte CNN Manger aus einem internen Dokument.

More than 140 officers were injured on Jan 6.

I’ve said before: How dare anyone diminish or deny the hell they went through?

I stand with the @CapitolPolice.

I hope House Republicans feel ashamed for what was done to undermine our law enforcement. https://t.co/pES1zApH9Y

— President Biden (@POTUS) March 8, 2023