Wiener Autofahrer räumen Klima-Kleber ab

WIEN. Die Wut der Autofahrer über regelmäßige Blockaden des Berufsverkehrs wächst. In Wien haben Autofahrer am Montag mehrere Klima-Kleber unter Einsatz von körperlicher Gewalt von der Straße geschleift. Videos in den sozialen Netzwerken dokumentieren die Szenen.

🔥 Die Klimakrise eskaliert Unsere Demokratie ist durch die Klimakatastrophe jetzt schon massiv gefährdet. Wir erleben Ernteausfälle und Rekord-Trockenheit. Darum setzen wir uns dem fossilen Verkehrswahnsinn in den Weg. Bis die Regierung den Ernst der Lage endlich begreift. pic.twitter.com/ycYEmUCnSd — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 20, 2023

🔥 Die Klimakrise ist hier und jetzt. Ein Klimakollaps führt unmittelbar zum sozialen Kollaps. Mehr Ernteausfälle, tödlichere Wetterextreme und Rekord-Trockenheit erleben wir jetzt schon weltweit. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Welt in den Abgrund rast. pic.twitter.com/52UlIiFiuq — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 20, 2023

Die Blockierer hatten ihr Vorgehen diesmal mit damit gerechtfertigt, daß in der österreichischen Hauptstadt eine Temperatur von 15 Grad gemessen wurde. Zudem bezichtigten sie die Autofahrer, radikal zu sein. Die Wiener Polizei räumte später die Blockade.

#Aktuell kommt es zu 2 Blockaden durch Klimaaktivist*innen.

➡️ Am Praterstern mit der Praterstr. wird die Versammlung soeben aufgelöst.

➡️ Im Bereich des Döblingergürtels wird ebenfalls eine Versammlung aufgelöst.

🔺Rechnen Sie mit Verkehrsbehinderungen an beiden Örtlichkeiten. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) February 20, 2023

Krankenwagen in Hannover blockiert

Auch in deutschen Städten kam es erneut zu Blockaden. In Hannover wurde dabei auch ein Rettungswagen des Notdienstes, der mit Blaulicht unterwegs war, an der Weiterfahrt gehindert. Er mußte einen Umweg nehmen, teilte die Polizei nach Angaben der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit. Insgesamt hatten sich sieben Personen festgeklebt.

Auch in Erfurt und Halle blockierten die selbsternannten Klimaschützer den Verkehr. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. (ho)