Rußland erobert Kohlekraftwerk/ Ukraine meldet Erfolge

CHERSON/DONEZK. Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge Gebietserfolge in der Region Cherson erzielt. Den Truppen sei es gelungen, die Ortschaften Andrijwka und Losowe zurückzuerobern. „Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert“, sagte der Sprecher der Kommandozentrale „Süd“ der ukrainischen Truppen, Wladyslaw Nasarow, am Dienstagabend in einer Videobotschaft. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Eroberungen sind Teil der ukrainischen Gegenoffensive im Süden des Landes. Das erklärte Ziel Kiews ist es, strategisch wichtige Punkte entlang des Schwarzen Meers zurückzuerobern.

