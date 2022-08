Pelosi verteidigt ihre Taiwan-Reise

WASHINGTON/TAIPEH. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihren Besuch in Taiwan verteidigt. „Wir werden es China nicht erlauben, Taiwan zu isolieren“, sagte die Politikerin der Demokraten in Washington. Peking halte Taiwan beispielsweise von einer Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab. „Aber sie halten uns nicht davon ab, nach Taiwan zu reisen“, unterstrich Pelosi.

Join @RepGregoryMeeks, @RepMarkTakano, @RepDelBene, @CongressmanRaja and me at the U.S. Capitol for a press conference on the Congressional delegation to the Indo-Pacific region. https://t.co/wOa7QGa5LL

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 10, 2022