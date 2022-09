Peinlicher Aussetzer: Biden spricht zu einer Toten

WASHINGTON. Peinlicher Auftritt von US-Präsident Joe Biden: Bei einer Konferenz ist ihm ein übler Patzer unterlaufen, der erneut Zweifel an seiner geistigen Fitneß schürt. Der 79jährige glaubte offenbar, eine prominente Politikerin, die die Veranstaltung organisiert hatte, sei unter den Zuhörern.

Doch tatsächlich ist die republikanische Abgeordnete Jackie Walorski, die die Konferenz zum Thema Hunger gemeinsam mit anderen Parlamentariern vorbereitete, Anfang August bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dies schien Biden vergessen zu haben, als er am Pult stehend mehrfach darum bat, sie möge sich zeigen.

President Biden seems to forget that Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car crash in August, seeking her out in the audience:

„Jackie, are you here? Where’s Jackie? She must not be here.“ pic.twitter.com/inzKDHrPK7

— The Recount (@therecount) September 28, 2022