Ukraine zerstreitet sich mit Elon Musk

KIEW. Heftiger Streit zwischen US-Milliardär Elon Musk und der ukrainischen Regierung. Der Tesla-Chef hatte in der Nacht einen Friedensplan zwischen den Regierungen in Kiew und Moskau vorgestellt. Demnach sollte in den von Rußland annektierten Gebieten eine neue Volksabstimmung unter UN-Aufsicht stattfinden und die Krim dauerhaft zu Rußland geschlagen werden. Die Ukraine selbst solle ihre Neutralität erklären.

Musk begründete seine Ideen mit einem „möglichen“, wenn auch „unwahrscheinlichen“ Atomkrieg. Außerdem werde es früher oder später eh so kommen, wie er es nun vorschlägt. Die Frage sei nur, wie viele Menschen vorher sterben müßten.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022