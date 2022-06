Italien: Afrikaner-Mob in Peschiera löst Migrationsdebatte aus

ROM. In Italien ist eine Debatte über Einwanderer aus dem Maghreb entbrannt. Auslöser ist eine ausgeartete Party, bei dem der Touristenort Peschiera am Gardasee von tausenden jungen Arabern und Schwarzen terrorisiert wurde. Der Chef der Lega Nord und ehemalige Innenminister Matteo Salvini forderte eine harte Bestrafung der Randalierer. Auch kritisierte er, daß ein Gesetzesentwurf der Lega, der eine volle Strafmündigkeit ab 15 Jahren vorsieht, seit Jahren blockiert werde.

Zum italienischen Nationalfeiertag am 2. Juni waren etwa zweitausend Personen, mehrheitlich Einwanderer aus dem Maghreb, in das Städtchen Peschiera gezogen. Sie hatten sich zuvor über die soziale Plattform TikTok unter dem Motto „L’Africa à Peschiera“ (Afrika in Peschiera) verabredet. Dabei kam es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen, Sachbeschädigungen, Diebstählen und Messerstechereien.

Wie Medien berichten, zog ein Mob durch die Straßen und skandierte „das ist Afrika“ und „Wir sind gekommen, um Peschiera zurückzuerobern“. Auf parkende Autos wurde herumgesprungen, Schaufensterscheiben eingeschlagen und mit Tischen und Stühlen um sich geworfen. Einheimische wie Touristen wurden beschimpft. Als die Polizei die Lage beruhigen wollte, wurde sie mit Flaschen und Steinen beworfen. „Wir haben einen Tag des Krieges erlebt“, zeigte sich Peschieras Bürgermeisterin Orietta Gaiulli erschüttert.

Jugendgruppen machten offenbar gezielt Jagd auf italienische Mädchen. Eine Gruppe sechzehn- und siebzehnjähriger Mädchen berichtete, wie sie in einem Zugabteil sexuell bedrängt wurden. Die Täter riefen laut Ermittlungsakten „weiße Frauen haben hier nichts zu suchen“.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die die Ausschreitungen zeigen sollen.

Thousands of immigrants unleash hell in Peschiera del Garda. Vandalism, fights, clashes with the police, stabbings, families robbed, tourists terrified and forced to flee. The process of integrating migrants in Italy has clearly failed. Mass expulsions are needed. pic.twitter.com/AeGtFMoCz9

— RadioGenova (@RadioGenova) June 3, 2022