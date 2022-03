Floridas Gouverneur erkennt transsexueller Schwimmerin Sieg ab

TALLAHASSEE. Floridas Gouverneur Ron DeSantis (Republikaner) hat die zweitplatzierte Schwimmerin der US-Collegemeisterschaften, Emma Weyant, zur wahren Siegerin des Wettkampfs erklärt. Der Transsexuellen Lia Thomas, die den ersten Platz erreicht hatte, erkenne er den Titel ab, weil es sich bei ihr um einen Mann und somit um einen Betrug handle, schrieb DeSantis am Dienstag abend auf Twitter.

By allowing men to compete in women’s sports, the NCAA is destroying opportunities for women, making a mockery of its championships, and perpetuating a fraud.

In Florida, we reject these lies and recognize Sarasota’s Emma Weyant as the best women’s swimmer in the 500y freestyle. pic.twitter.com/tBmFxFE3q6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 22, 2022