Ungarische Schwimmerin wettert gegen Transfrauen im Profisport

BUDAPEST. Die ungarische Schwimmerin Réka György hat die Teilnahme der transsexuellen Schwimmerin Lia Thomas bei den US-Collegemeisterschaften kritisiert. „Ich denke es ist respektlos gegenüber biologisch weiblichen Schwimmerinnen“, bemängelte sie in einem Schreiben an den Veranstalter, die National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Thomas hatte am Freitag den ersten Platz über 500 Yard Freistil (457,2 Meter) erreicht. Die Schwimmerin wurde als Mann geboren, identifiziert sich aber als Frau. Bei vergangenen Wettkämpfen, als sie noch gegen Männer antrat, landete sie deutlich weiter hinten. So erreichte Thomas über 200 Yard Freistil in vergangenen Jahren Rang 462.

I adore women’s sport.

I respect female athletes.

While I feel sorry for Lia Thomas given they’re following the ludicrous rules, I now genuinely fear the future of women’s sport and female athletes is at stake.

Stop the woke madness! pic.twitter.com/wnJ73vBn3d

— Dan Wootton (@danwootton) March 19, 2022