EU-Kommission fordert neue Sanktionen gegen Rußland

BRÜSSEL. Die Europäische Kommission hat sich für weitere Sanktionen gegen Rußland ausgesprochen. „Die bisher acht von uns verhängten Sanktionspakete zeigen bereits deutliche Wirkung. Heute verstärken wir den Druck auf Rußland mit einem neunten“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

