Explosion erschüttert Krim / Rußlands Schwarzmeerflotte agiert zurückhaltend

KIEW. Erneut hat eine schwere Explosion die von Rußland besetzte Krim-Halbinsel erschüttert. Russische Behörden teilten mit, im Norden der Krim sei ein Munitionsdepot detoniert, dabei habe es zwei Verletzte gegeben. Videos aus den sozialen Medien sollen den Vorfall zeigen.

#Crimea this morning. 😳 Possibly railroad terminals filled with Russian military ammunition, etc. pic.twitter.com/9WmMQ1VaA7

Der Krim-Verwaltungschef Sergej Aksjonow ließ über Telegram verlauten, zu den Gründen für die Explosion müsse sich das russische Verteidigungsministerium äußern. Er führte aus: „Es läuft eine Evakuierung, für die Sicherheit der Bewohner wird eine fünf Kilometer große Sicherheitszone gebildet.“ Laut weiterer Behördenangaben sei es in einem Dorf zur Detonation auf dem Gelände eines Bauernhofes gekommen, wo russische Truppen Munition lagerten.

Erst vergangene Woche hatten Explosionen auf einem russischen Stützpunkt mehrere Kampfflugzeuge zerstört. Spekulationen halten an, ob es durch einen Unfall, einen ukrainischen Raketenangriff oder eine Geheimdienstoperation Kiews dazu kam.

Rußlands Schwarzmeerflotte ist laut dem britischen Verteidigungsministerium nach einem halben Jahr Krieg gegen die Ukraine geschwächt. Sie patrouilliere nur noch in Sichtweite der Krimküste und verhalte sich defensiv, heißt es in einem Bericht der Briten. Das liege auch im Verlust des Flaggschiffs Moskva und des Großteils der Marineflieger.

(1/4) The surface vessels of Russia’s Black Sea Fleet continue to pursue an extremely defensive posture, with patrols generally limited to waters within sight of the Crimean coast.

