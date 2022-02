Biden will 2.000 US-Soldaten nach Deutschland und Polen schicken

WASHINGTON. US-Präsident Joe Biden (Demokraten) hat angekündigt, in den kommenden Tagen 2.000 amerikanische Soldaten nach Europa zu schicken. Diese sollen in Deutschland und Polen stationiert werden, wie Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch bekannt gab.

.@PentagonPresSec: The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022