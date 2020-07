USA: Schwarze Miliz sorgt mit Aufmarsch für Empörung

STONE MOUNTAIN. Der Aufmarsch einer schwer bewaffneten Miliz aus Afroamerikanern hat in Stone Mountain im US-Bundesstaat Georgia für Empörung gesorgt. Mehrere hundert vermummte Schwarzer zogen am amerikanischen Unabhängigkeitstag zu einem Konföderiertendenkmal in einem Park, wie Videos auf Twitter zeigen. Sie rechtfertigten ihr martialisches Auftreten mit angeblichen Drohungen weißer Milizen in der Vergangenheit.

BREAKING – An armed Not Fucking Around Coalition (NFAC) militia in Stone Mountain, Georgia has called out all rednecks to face them on the field of battle.pic.twitter.com/xUPkcT6uqL — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2020

In den sozialen Medien zeigten sich viele Nutzer besorgt über die Bilder. Viele äußerten Befürchtungen, es könne zu einem Bürgerkrieg in den USA kommen.

Die afroamerikanische Organisation „Not Fucking Around Coalition” (NFAC) (dt. „Wir meinen es verdammt ernst Koalition“) hatte ihre Anhänger aufgerufen, nach Stone Mountain zu kommen. Dort hatte sich 1915 der weiße Ku-Klux-Klan wieder gegründet. Daher wählte die NFAC den Ort als Ziel.

„Wir kommen nicht, um zu singen“

Der NFAC-Gründer, der sich Grand Master Jay nennt, erklärte dem Magazin Newsweek, seine Gruppe sei „100 Prozent schwarz“ und nicht mit der „Black Lives Matter“-Bewegung verbunden. „Wir sind eine schwarze Miliz. Wir sind keine Protestler, wir sind keine Demonstranten. Wir kommen nicht, um zu singen.“ Er forderte, das Konföderiertendenkmal in Stone Mountain abzureißen.

In Stone Mountain, Georgia earlier today pic.twitter.com/F2Autd4YtI — Naomi (@naomiruta) July 4, 2020

Der selbsternannte General der Miliz äußerte sich erfreut darüber, daß nur Schwarze bei ihrer Machtdemonstration am Feiertag anwesend waren. „Es waren nur Schwarze da, keine braunen, keine weißen Leute, nur Schwarze.“

NFAC soll antisemitisch sein

Ein Sprecher des Stone Mountain Gedenkverein sagte, die Proteste seien friedlich verlaufen. Der Park, in dem das Denkmal stehe, sei ein öffentlicher Park. Man respektiere das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Gegen die NFAC gibt es Antisemitismusvorwürfe. So hatte Grand Master Jay an seine Anhänger via Twitter angebliche Hitler-Zitate verbreitet, in denen dieser vor der Versklavung der USA durch die Juden gewarnt habe. (ag)