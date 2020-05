Bundestag untersucht Klage gegen China wegen Corona-Pandemie

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages (WD) hat festgestellt „schon ’virologische Desinformation‘ durch einen Staat kann unter Umständen eine Menschenrechtsverletzung begründen.“ Er hatte sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob „China wegen der COVID 19-Pandemie gerichtlich verklagt“ werden könne.

Der WD schließt: „Rechtlich vielversprechend erscheint eine Befassung mit den völkerrechtlichen Pflichten von Staaten in der Pandemie.“ Er nimmt hierbei die Weiterentwicklung des internationalen Rechts in den Blick, da es in der Vergangenheit immer wieder vorkam, daß autoritäre Staaten den Ausbruch ansteckender Krankheiten versucht haben, zu verschleiern.

„Die konkreten Modalitäten, wie der Gerichtsort, die Schadenshöhe, oder die Durchsetzung des Urteils seien aber fraglich“, findet Roland Hartwig, der für die AfD im Auswärtigen Ausschuß der Bundesregierung sitzt. Es lasse sich kaum beweisen, daß eine schnellere Reaktion die Folgen in Deutschland oder anderswo abgemildert hätte. „Die Bundesregierung hatte mehrere Wochen Vorlauf, trotzdem traf auch uns das Virus hart.“

Dossier sieht Corona-Ursprung in chinesischem Labor

Die Australische Regierung hatte eine unabhängige Untersuchung des Coronavirus-Ausbruch in China gefordert. „Dem wird sich die Volksrepublik aber kaum beugen“, glaubt Hartwig. Eine rechtliche Grundlage dafür sehe er nicht. Hintergrund der Auseinandersetzung sei vielmehr der Handelskonflikt zwischen China und den USA. „Hier wird versucht, politisch Druck aufzubauen“, so Hartwig.

Ein Geheimdienstdossier der sogenannten „Five Eyes“ (Verbund der Geheimdienste von USA, UK, Kanada, Australien und Neuseeland) spreche von einem möglichen Ursprung in einem Labor im chinesischen Wuhan. Laut dem Dossier habe es seit Anfang Dezember Hinweise gegeben, daß sich das Virus von Mensch zu Mensch übertrage. Zudem werde China vorgeworfen, Virusproben vernichtet zu haben und Veröffentlichungen von Wissenschaftlern über das Virus streng zu kontrollieren. Die chinesische Botschaft und die WHO widersprechen dem aber und geben als Ursprungsort des Virus den Markt der chinesischen Stadt an. (mp)