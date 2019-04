Pence kritisiert deutsche Verteidigungsausgaben als zu gering

WASHINGTON. US-Vizepräsident Mike Pence hat Deutschlands Verteidigungsausgaben als zu niedrig kritisiert. „Deutschland verfügt über die zweitstärkste Wirtschaft in Europa, weigert sich aber, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. Deutschland muß mehr tun“, sagte Pence laut dpa während einer Konferenz anläßlich des 70. Jahrestages der Nato-Gründung.

Pence warf Deutschland vor, „seit Generationen vom Schutz der USA profitiert“ zu haben. Die eigene militärische Einsatzbereitschaft sei jedoch mangelhaft. Auf Twitter erinnerte er daran, daß die Nato ein Verteidigungsbündnis sei, daß auf Gegenseitigkeit der Mitgliedstaaten beruhe.

.@NATO is a mutual defense pact, not a unilateral security guarantee. We need all Allies to contribute to this joint endeavor and honor their commitments.

— Vice President Mike Pence (@VP) 3. April 2019