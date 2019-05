ÖVP will auch Innenminister Kickl loswerden: FPÖ kampfbereit

WIEN. Die FPÖ hat angekündigt, im Falle der Entlassung ihres Innenministers Herbert Kickl alle Amtsträger zurückzuziehen. „Kickl ist keine Verhandlungsmasse. Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen und es ist nicht nachvollziehbar, warum er jetzt gehen soll. Das können wir nicht akzeptieren“, sagte der der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer der Kronen-Zeitung.

Die ÖVP habe es nun mit einer FPÖ zu tun, „die so einig ist wie nie zuvor“. Was Anfang des Jahrtausends gelungen sei, „nämlich die Partei zu spalten, das wird es mit mir als Obmann nicht geben“. Und das sei als Kampfansage zu verstehen. Wenn Kickl entlassen werde, könne eine weitere Zusammenarbeit in der Koalition nicht mehr fortgeführt werden.

Zuvor hatte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) im ORF vermutet, daß Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Innenminister aus der Regierungsverantwortung entlassen werde. Kickl sei im Wahlkampf 2017 Generalsekretär der FPÖ gewesen. Daher könne er nun nicht das Ressort leiten, das die Ermittlungen rund um die mutmaßlich verdeckte Parteienfinanzierung leiten werde. Die FPÖ habe diesbezüglich ein mangelndes Problembewußtsein. „Aus diesem Grund war es nicht mehr möglich, die Koalition fortzusetzen.“ Ähnlich argumentierte auch Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen.

Entscheidung über Zukunft der FPÖ-Minister

Am Samstag abend hatte Kurz in einer Erklärung das vorzeitige Aus der Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ angekündigt. Wenige Stunden vorher waren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sowie FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus zurückgetreten. Grund dafür waren vom Spiegelund der Süddeutschen Zeitungveröffentlichte Videoaufnahmen. Darin sind die beiden FPÖ-Politiker zu sehen, wie sie im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte und einem weiteren Mann unter anderem über mutmaßlich in Aussicht gestellte Staatsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe diskutieren.

Im Laufe des Montags wird eine Entscheidung darüber erwartet, ob die Koalition bis zu den Neuwahlen im September weiterarbeiten wird oder nicht.

Svazek dementiert Machtkämpfe in FPÖ

Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek hat unterdessen Gerüchte über Machtkämpfe in der Partei dementiert. Das Parteipräsidium habe am Sonntag abend einstimmig Hofer zum Vorsitzenden gewählt. „Es gibt und gab nie einen Machtkampf innerhalb der FPÖ- das zeigt auch, daß Norbert Hofer heute einstimmig im Bundesparteipräsidium zum Bundesparteiobmann gewählt wurde. Wir sind auch alle zuversichtlich, mit unserem Norbert in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können. Auch an unserem Innenminister Herbert Kickl halten wir natürlich fest. Die Partei steht hinter ihm. Sollte die ÖVP ihn tatsächlich entlassen, so werden auch die restlichen freiheitlichen Regierungsmitglieder ihren Rücktritt in Aussicht stellen“, erklärte Svazek laut dem ORF. (ls)