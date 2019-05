„London ist keine englische Stadt mehr“: Kritik für Monty-Python-Star sorgt für Kritik

LONDON. Der Schauspieler John Cleese hat für seine Aussage, London sei keine britische Stadt mehr, für Kritik gesorgt. „Die Londoner wissen, daß unsere Vielfalt unsere größte Stärke ist. Wir sind stolz darauf, die englische Hauptstadt, eine europäische Stadt und ein globales Zentrum zu sein“, sagte Londons Bürgermeister Sadiq Kahn.

Der islamische Labour-Politiker reagierte damit auf einen Tweet von Cleese. Der als Mitglied von Monty Python berühmt gewordene Komiker schrieb darin: „Vor einigen Jahren war ich der Meinung, daß London keine englische Stadt mehr ist. Seitdem haben praktisch alle meine Freunde aus dem Ausland meine Beobachtung bestätigt. Es muß also etwas Wahres dran sein … Ich stelle auch fest, daß London die britische Stadt war, die am stärksten dafür gestimmt hat, in der EU zu bleiben.“

Some years ago I opined that London was not really an English city any more

Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation

So there must be some truth in it…

I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

— John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019