Messerangriffe und Verletzte bei Migranten-Karneval in London

LONDON. Eine Reihe von Gewalttaten hat den diesjährigen Notting Hill Carnival in der britischen Hauptstadt London überschattet. Während der zweitägigen Veranstaltung kam es zu mindestens acht Messerangriffen, drei Personen – darunter eine 32jährige Mutter, die mit ihrem Kleinkind das Fest besucht hatte – schweben derzeit in Lebensgefahr, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet.

Nach Angaben der Polizei kam es zu mindestens 15 Angriffen auf Polizeibeamte, bei denen 35 Polizisten verletzt wurden. Der Deputy Assistant Commissioner Ade Adelekan zeigte sich enttäuscht über den Verlauf des Festes: „Wir sind es leid, jedes Jahr das Gleiche zu erzählen. Wir sind es leid, Familien zu erklären, daß ihre Angehörigen schwer verletzt sind, oder noch Schlimmeres. Wir sind es leid, an Karneval Tatorte zu sehen“, zitierte ihn die britische Zeitung The Daily Telegraph. Dieses Jahr hätten die Beamten nur „knapp einen Todesfall verhindert“.

Insgesamt nahmen die Beamten 330 Personen fest. In mindestens einem Fall wurde eine Person mit einer ätzenden Flüssigkeit attackiert. Auch mehrere Schußwaffen wurden von den örtlichen Polizeibeamten konfisziert. Über das gesamte Wochenende waren etwa 7.000 Polizisten im Einsatz.

Während der Feierlichkeiten veröffentlichte die Londoner Polizei Sicherheitshinweise an Besucher auf der Internetplattform X. Darin heißt es etwa: „Schütze deine engste Umgebung – halte deine Hände in Nähe deines Brustkorbs“ oder „Bleibe aufrecht stehen – beuge dich nicht herunter, um Sachen aufzuheben“.

As the weekend progresses it will get very busy in places. In recent years we’ve seen some situations where the density and movement of crowds has given us real cause for concern.

If you get caught in a crowd and feel uncomfortable, please keep this important advice in mind. pic.twitter.com/hKkG7J3DAn

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 25, 2024