Ein Haßverbrechen, das keines war

Für die Medien war der Fall klar: Ein weiterer rassistischer Vorfall in Donald Trumps Amerika. Schwarzes Opfer, weiße Täter. Es paßte so gut ins Bild. Aber es war alles gelogen.

Vergangene Woche hatte die 12 Jahre alte Schülerin Amari Allen aus Virginia drei weiße Klassenkameraden beschuldigt, sie zu Boden gedrückt, rassistisch beleidigt und ihre Dreadlocks abgeschnitten zu haben. Sie sei häßlich und habe „krauses Haar“. Das englische Wort „nappy“ hat in diesem Zusammenhang eine klar rassistische Komponente.

Die Polizei deckte die Lüge auf

Außerdem verdiene sie es nicht, zu leben, gab sie ihre angeblichen Peiniger auf dem Kanal WUSA9 wieder. Besonders ergreifend: Allen warb um Verständnis für ihre Angreifer. „Irgendetwas muß passiert sein, das sie dazu gebracht hat. Ich weiß, daß das bei Mobbing eine häufige Ursache ist“, gab sie zu Protokoll.

Vor den Kameras der TV-Stationen durfte nicht nur Amari Allen wortreich über den vermeintlichen Rassismusvorfall an der christlichen Privatschule berichten, an der die Frau von Vizepräsident Mike Pence, Karen, unterrichtet. Auch die Großmutter, Cynthia Allen, fand gegenüber CNN klare Worte: „Sie wurde angegriffen, weil sie anders ist.“ Sie könne nicht glauben, daß solche Dinge auch heute in Amerika noch vorkämen. Die linke Kongreßabgeordnete Rashida Tlaib, die in der Vergangenheit für ihre antiisraelischen Ausfälle und Beschimpfungen an die Adresse Trumps auffiel, solidarisierte sich mit Allen. „Du hast eine Macht, die sie bedroht“, schrieb Tlaib auf Twitter, in der festen Überzeugung, daß ihre Anhänger schon genau wissen, wer mit „sie“ gemeint ist. „Bleib stark“, ermutigte sie Allen.

You are beautiful, Amari Allen. You are courageous & strong. You are loved.

You see, Amari, you may not feel it now, but you have a power that threatens their core. I can't wait to watch you use it and thrive.

Stay strong. https://t.co/57rtAYby3h

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 28, 2019