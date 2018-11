Mexiko: Einheimische demonstrieren gegen Migrantenkarawane

TIJUANA. Hunderte Mexikaner haben am Sonntag in Tijuana gegen die Ankunft weiterer Migranten demonstriert. Sie schwenkten mexikanische Flaggen und zogen zur Unterkunft der mittelamerikanischen Auswanderer, die von der Polizei geschützt wurde, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten.

Anwohner beklagen, die Stadt sei nicht in der Lage, die Migranten zu versorgen und die Sicherheitslage verschlechtere sich. Auf Plakaten nannten sie die Ankunft der Menschenmassen eine Invasion.

Mexican citizens whose home is being invaded and mistreated, are protesting the Caravan and their official who are doing little to stop it. This is not racist or hateful, it is them protecting their home as we should protect ours. Citizens of Tijuana, we stand with you. pic.twitter.com/rogM4jwflt

— Jumpman_Jake 🇺🇸 (@Omg_Its_Jakez) 19. November 2018