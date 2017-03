Tote und Verletzte bei Terroranschlag in London

LONDON. Ein Terroranschlag hat die englische Hauptstadt London erschüttert. Mindestens vier Personen wurden getötet und mehrere Menschen verletzt, als ein Auto auf der Westminster-Brücke nahe dem Parlament in eine Gruppe Fußgänger fuhr. Ein Arzt des St. Thomas Krankenhauses beschrieb die Verletzungen nach einem Bericht des Senders Sky News als „katastrophal“.

Kurze Zeit später krachte das Auto in eine Brüstung auf dem Parlamentsplatz. Der Fahrer des Wagens, der von Augenzeugen als asiatisch aussehend und Mitte 40 beschrieben wurde, stieg aus seinem Wagen aus, attackierte auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten mit einem Messer und wurde daraufhin mehrfach von Polizisten angeschossen. Scotland Yard bestätigte am frühen Abend, daß man von einem Terroranschlag ausgehe, möglich seien aber auch andere Motive des Täters.

Premierministerin May evakuiert

Derzeit durchsucht eine Sprengstoffeinheit ein verdächtiges Paket in dem Hyundai des Attentäters. Der Sprecher des Unterhauses, David Lidington, unterbrach nach dem Vorfall die zu dem Zeitpunkt stattfindende Parlamentsdebatte. Premierministerin Theresa May befand sich während des Anschlags im Parlamentsgebäude. Sie wurde kurze Zeit später aus dem Gebäude evakuiert. Das schottische Parlament unterbrach aus Solidarität seine Debatte über ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum. Am heutigen 22. März jähren sich zum ersten Mal die Terroranschläge von Brüssel, bei denen 32 Menschen getötet und über 300 verletzt wurden. (tb)