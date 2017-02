Österreich: Jeder vierte Schüler pflegt nicht Deutsch als Umgangssprache

WIEN. Der Anteil von Schülern in Österreich, die eine andere Umgangssprache sprechen als Deutsch, ist auf knapp 24 Prozent gestiegen. Das sind rund acht Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren, zeigt eine Auswertung von Daten des österreichischem Statistikamtes durch die „Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen“ zum Tag der Muttersprache am Dienstag.

Rund 263.000 von etwa 1.125.000 Schüler gaben im Schuljahr 2015/16 an, nicht Deutsch als Umgangssprache zu sprechen, was 23,8 Prozent entspricht. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei 15,6 Prozent. Die am meisten gesprochenen Sprachen außer Deutsch sind demnach Türkisch sowie Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

Die meisten Kinder mit nicht-deutscher Umgangssprache besuchen Schulen in Wien. Dort liegt ihr Anteil bei 49,7 Prozent. Es folgen Vorarlberg mit 24,7 Prozent und Salzburg mit 20,5 Prozent. Am wenigsten Kinder mit nicht-deutscher Umgangssprache leben in Kärnten (13,3 Prozent), Steiermark (14,8 Prozent) sowie Niederösterreich und Burgenland (beide 15,3 Prozent).

60 Prozent der Kita-Besucher in Wien mit nicht-deutscher Umgangssprache

Etwas höher ist der Anteil von Kindern mit nicht-deutscher Umgangssprache in Kitas. Dieser liegt in Wien bei 58,9 Prozent, in Vorarlberg bei 29 Prozent und in Oberösterreich bei 24,8 Prozent. In ganz Österreich pflegt im Schnitt fast jedes dritte Kind (30,6 Prozent) in einer Kita eine nicht-deutsche Umgangssprache.

Nach Schultypen sortiert ist der Anteil von Kindern mit anderer Umgangssprache an Sonderschulen am höchsten (33,2 Prozent). Hierzu zählen auch Schüler, die an regulären Schulen mit Sonderschul-Lehrplan unterrichtet werden. Dahinter folgen Polytechnische Schulen (32,3 Prozent) und Neue Mittelschulen (29,7 Prozent). (ls)