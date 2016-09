Merkel beugt sich Erdoğan

BERLIN/ANKARA. Die Bundesregierung plant eine Distanzierung von der Armenien-Resolution des Bundestages. Dies berichtet der Spiegel. Die türkische Regierung hatte im Vorfeld eine solche Geste gefordert. Im Gegenzug will die Türkei das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete bei den auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten aufheben. Das Auswärtige Amt und das Kanzleramt hätten sich nun darauf geeinigt, daß Regierungssprecher Steffen Seibert eine Presseerklärung verlesen und sich im Namen der Regierung von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren soll.

Am 2. Juni hatte der Deutsche Bundestag die ab 1915 vom Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft. Ankara untersagte daraufhin den deutschen Parlamentariern den Besuch auf der türkischen Militärbasis, von der Aufklärungstornados der Bundeswehr die internationale Koalition gegen die Terrororganisation IS unterstützen.

In dem Streit hatte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zuletzt noch mit einem Abzug der deutschen Soldaten gedroht, während sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), trotz Alternativen in Jordanien und auf Zypern für einen Verbleib der Truppen in Incirlik ausgesprochen hatte. (gb)