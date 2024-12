Elon Musk: „Nur die AfD kann Deutschland retten“

WASHINGTON D.C. US-Milliardär Elon Musk steigt erneut in den deutschen Wahlkampf ein. Am Freitag postete er auf seiner Plattform X mit Blick auf die kommende Bundestagswahl: „Nur die AfD kann Deutschland retten.“ Der Kommentar war eine Reaktion auf den Beitrag der Nutzerin Naomi Seibt, die ein Video teilte, in dem CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt ablehnt.

Die Nutzerin hatte das Video mit den Worten kommentiert: „Der mutmaßliche nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist entsetzt von der Idee, daß Deutschland dem Beispiel von Elon Musk und Javier Milei folgen könnte.“

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel konnte der Aussage Musks naturgemäß viel abgewinnen. Sie kommentierte den Beitrag des Intimus des gewählten US-Präsidenten Donald Trump mit den Worten: „Ja! Sie haben vollkommen recht!“ In einem von ihr zusätzlich verlinkten Interview könne Musk lesen, „wie die Sozialistin Merkel unser Land ruiniert hat, wie die sowjetische Europäische Union das wirtschaftliche Rückgrat des Landes zerstört und wie Deutschland nicht richtig funktioniert!“, so Weidel weiter.

Yes! You are perfectly right, @elonmusk! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany!https://t.co/PwPgqJgB8w https://t.co/BdCQe3eWwk

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 20, 2024