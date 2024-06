„Rechtsextrem?“ Elon Musk nimmt die AfD in Schutz

SAN FRANCISCO/BERLIN. Mit einem Post auf seinem sozialen Netzwerk hat X-Chef Elon Musk Partei für die AfD ergriffen. Er reagierte damit auf einen Post der Klimapolitik-Kritikerin Naomi Seibt. Die 23jährige, die als „Anti-Greta“ bekannt geworden ist, hatte sich auf einem Foto mit einem Parteiemblem zur Wahl der AfD bekannt. Dazu textete sie auf Englisch: „Für Souveränität, Sicherheit und Freiheit.“

Musk retweetete Seibts Post und fragte: „Warum reagieren manche so negativ auf die AfD? Sie sagen immer ‚rechtsextrem‘, aber die Politik der AfD, über die ich gelesen habe, klingt nicht extremistisch. Vielleicht übersehe ich etwas.“

Why is there such a negative reaction from some about AfD?

They keep saying “far right”, but the policies of AfD that I’ve read about don’t sound extremist. Maybe I’m missing something.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024