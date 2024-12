Schüler wollen Selfies mit Alice Weidel – Lehrerin fassungslos

Anzeige

BERLIN. Umfragen haben zuletzt deutlich gezeigt, daß die AfD bei vielen jungen Menschen gut ankommt. Das bestätigt auch ein aktuelles Video, das von Alice Weidel persönlich aus dem Bundestag geteilt wurde. In dem Clip sind Schüler zu sehen, die offenbar begeistert versuchen, ein Selfie mit der AfD-Chefin zu machen. Im Hintergrund ist jedoch die Stimme einer Lehrerin zu hören, die die Gruppe rasch weiterbewegen möchte: „Ihr geht jetzt sofort hoch. Das ist ein Sicherheitsbereich, da dürft ihr nicht frei herumlaufen. Einmal bitte mitkommen.“

Trotz der Einwände der Lehrkraft posiert Weidel gut gelaunt für die Kameras. „Die Lehrerin schimpft mit euch… Jeder kriegt sein Foto“, kommentiert sie mit einem Lächeln. Später postet Weidel das Video mit den Worten: „Ich hatte das Vergnügen, mit einer tollen Schulklasse Fotos zu machen! Leider war die Lehrerin nicht einverstanden, was zeigt, wie polarisiert unser politisches Klima geworden ist. Trotzdem freue ich mich über die Begegnung.“

Was passiert, wenn Schüler bei einem Ausflug im #Bundestag mal schnell ein Selfie machen wollen, deren Lehrerin damit aber ein großes Problem hat? #AfD pic.twitter.com/cygNWh5HNe — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 18, 2024

So regiert das Netz

Auf der Plattform X wurde der Clip schon nach wenigen Stunden abertausende Male angeklickt und kommentiert. „Ob die Lehrerin genauso reagiert hätte, wenn da Habeck stehen würde?”, fragt etwa ein Nutzer. „Ist das alle, was die Lehrerin zur Rettung unserer Demokratie beitragen könnte“, ein anderer.

Ein Kommentator macht sich sogar Sorgen, daß die Schüler jetzt bei der Notenvergabe benachteiligt werden könnten. Einige andere versuchen auch, für die Lehrerin in die Presche zu springen: „Die Lehrerin hat die Aufsicht und wenn die SuS sich außerhalb des erlaubten Bereiches aufhalten, muß sie einschreiten. Weidel hin oder her. Weidel hätte ja auch in den nicht-prominenten Bereich mitgehen können.“ (rr)