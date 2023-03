Steckt die Ukraine hinter den Nord Stream-Sprengungen?

Anzeige







NEW YORK/BORNHOLM. Laut einem Report des amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh sollen die USA in Kooperation mit Norwegen die Nord Stream-Pipelines gesprengt haben. Die New York Times berichtet nun, US-Geheimdienste seien zu der Erkenntnis gelangt, eine „pro-ukrainische Gruppe“ stecke hinter dem Angriff auf die Gasversorgung Deutschlands.

Auch ein fast zeitgleich veröffentlichter Bericht des Rechercheverbundes aus ARD, SWR und Zeit hat unter Bezug auf deutsche Ermittler eine Spur in Richtung Ukraine aufgetan. Demnach sollen fünf Männer und eine Frau mit einer Yacht, die einem ukrainischen Unternehmer gehöre, bereits 20 Tage vor dem Anschlag vom 26. September von Rostock aus in See gestochen sein, um Sprengladungen an den Röhren anzubringen.

Wer sind die Hintermänner des Nord Stream-Anschlags?

Dem Bericht zufolge soll die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin bestanden haben. Allerdings seien die Staatsangehörigkeiten der mutmaßlichen Terroristen unklar. Eine polnische Firma habe das Boot für die Geheimoperation angemietet und ungereinigt zurückgegeben. Die Ermittler hätten bei der Untersuchung Sprengstoffspuren festgestellt.

Die New York Times meldet unter Berufung auf US-Geheimdienste, die pro-ukrainischen Attentäter unterhielten keine Verbindungen zum Militär oder Geheimdienst: „US-Beamte sagten, sie hätten keine Beweise dafür, daß der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder seine obersten Leutnants an der Operation beteiligt waren oder daß die Täter auf Anweisung ukrainischer Regierungsbeamter handelten.“ Unbekannt sei, wer die Terroristen sind, in wessen Auftrag sie Nord Stream sprengten, wer die Aktion befehligte oder finanzierte. (fh)