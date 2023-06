Das Tabu von Koalitionen der CDU mit der AfD muß fallen

Anzeige

Ist die Zeit reif, über Koalitionen zwischen CDU und AfD zu sprechen? Ja, meint diese Zeitung. Die JF hat am Freitag eine – nicht repräsentative – Internetumfrage über ihre Kanäle in den Sozialen Medien und ihre Internetseite gestartet, um die Stimmung auszuloten. Bis Samstagabend haben bereits 3.500 Menschen ihre Meinung abgegeben. Danach bejahen 85 Prozent die Frage „Soll die CDU auf Landesebene mit der AfD koalieren?“. Elf Prozent verneinen dies, vier Prozent sind unsicher.

Tatsächlich wird sich die Frage der Koalitionen immer massiver bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr stellen, wenn in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neu gewählt wird. In allen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD derzeit teils mit großem Abstand stärkste Partei. Wie lange wird sich der Kurs der Quarantäne, die etablierte Parteien über die AfD verhängt haben, noch durchhalten lassen? Oder macht die Dämonisierung die AfD sogar immer stärker, weil die Bürger sie als zutiefst unfair empfinden?

Heftiger Streit zwischen Ampelpolitikern und CDU über Schuld am AfD-Höhenflug

Heftige Reaktionen rufen die seit Tagen steigenden Umfragewerte der AfD bei unterschiedlichen Meinungsforschungsinstituten hervor. Erst am Freitag verkündete der ARD-Deutschlandtrend bei der Sonntagsfrage einen Anstieg auf 18 Prozent, die Bild am Sonntag meldete jetzt durch Insa einen historischen Höchstwert von 19 Prozent.

Jetzt setzen wechselseitige Schuldzuweisungen zwischen den Parteien der regierenden Ampelkoalition und der oppositionellen CDU/CSU ein. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnt die CDU, aus diesen Zahlen falsche Konsequenzen zu ziehen: „Die Union sollte sich gut überlegen, ob sie tatsächlich aus taktischen Motiven die Umfragewerte der AfD zum bundesweiten Stimmungsbarometer aufwerten möchte.“

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezeichnet die Umfragewerte als „Desaster“, die von allen Parteien der Mitte „als Alarmsignal verstanden werden“ sollten. Unverhohlen nimmt Röttgen, der als Rivale des amtierenden CDU-Chefs Friedrich Merz gilt, die eigene Parteiführung ins Visier, indem er erklärt: „Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung.“

Dieser #DeutschlandTrend ist ein Desaster und sollte als Alarmsignal verstanden werden von allen Parteien der Mitte. Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung. pic.twitter.com/GT9dRWIvxS — Norbert Röttgen (@n_roettgen) June 2, 2023

Merz: „Mit der AfD können Bürger Denkzettel verpassen“

Friedrich Merz selbst machte am Samstag demgegenüber „eine schwache und beständig streitende Regierung“ als Schuldigen aus, die „Gegenreaktionen“ auslöse. So sagte er wörtlich: „Mit der AfD können die Bürger heftige Denkzettel verpassen.“ Diese Denkzettel träfen derzeit vor allem die Grünen, die „mittlerweile nur noch das eigene Klientel erreichen, aber außerhalb davon mit ihrer penetrant vorgetragenen Volkserziehungsattitüde auf besonders starken Widerstand stoßen“. Im normalen Leben beschäftigten sich „die Menschen nicht mit ‘Indianern’ und ‘Mohrenstraßen’, sondern mit Inflation und Wohnungsnot.“

„Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur #AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden.“ ™ #MerzMail — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) June 3, 2023

Die CDU hat sich mit ihrer Totalabgrenzung zur AfD offensichtlich in eine strategische Falle manövriert. Bei anstehenden Koalitionsverhandlungen mit SPD oder Grünen hat sie sich des legitimen Druckmittels entledigt, mit einer anderen Option zu drohen. Die andere Option wäre nämlich eine Koalition mit oder Duldung durch die AfD. Da die CDU derzeit diese Option kategorisch ausschließt, ist sie auf Gedeih und Verderb dazu verdammt, sich insbesondere von den Grünen am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen. Oder, wie es der Herausgeber der Welt, Stefan Aust, formulierte, sich auf der „Schleimspur der Grünen“ zu bewegen.

Die CDU hat sich freiwillig selbst kastriert

Ob es das tägliche Grüßen des regenbogenfarbenen LGBTQ-Geßlerhutes der woken Linken ist, eine seit Merkel aus dem Ruder laufende unkontrollierte Massenmigration – die CDU hat sich freiwillig selbst kastriert, um bedingungslos anschlußfähig zu sein für Koalitionen mit den Grünen. Insofern ist es fast rührend, wenn CDU-Chef Merz heute eine „Verengung des Meinungsklimas“ beklagt und die Union „in Windeseile mit der Rassismuskeule und dem ‘Rechtsruck’-Vorwurf“ bedroht werde, wenn sie einmal zaghaft wagt, saubere Parks in Berlin einzufordern.

Die CDU ist an vorderster Stelle an der Einengung des Meinungsklimas beteiligt, wenn sie sich kritiklos in einen vermeintlichen „Konsens der Demokraten“ im „Kampf gegen Rechts“ – der sich in Wahrheit immer und zuerst gegen die Union richtet – unter Einschluß der zu Linksextremisten offenen Grünen und den SED-Erben der Linken einreiht und der AfD eine Gleichbehandlung in den Parlamenten und Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks systematisch verweigert.

Es ist die Frage, wie lange sich diese politische Geisterfahrt für die Union noch fortsetzen läßt. Im Interesse Deutschland braucht es endlich andere Optionen.

Liebe @AnneWillTalk, wie lange wollen Sie sich der Tatsache widersetzen, dass die #AfD inzwischen bei 19 % liegt? Wäre es nicht der Pflicht zu Ausgewogenheit und Neutralität angemessen, nach MONATEN auch einmal wieder einen Vertreter der AfD einzuladen? Demokratie geht anders. https://t.co/QG30eJ2ysH — Dieter Stein (@Dieter_Stein) June 3, 2023

