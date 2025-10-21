Wenn eine virtuelle Armenküche über Klamroths Laberrampe rumpelt

Moderator Louis Klamroth (r.) müht sich bei „hart aber fair“ mit der Reichensteuer-Diskussion. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Bei „hart aber fair“ löst sich die Legende von den bösen Handelsmonopolisten schnell in Luft auf. Und die Diskussion bei Klamroth über Preissteigerungen bei Lebensmitteln landet wieder einmal beim Plädoyer für die „Reichensteuer“ und für noch mehr Sozialstaat.