Dieter Hallervorden zwischen Humor und Provokation

Auch mit 90 Jahren hat Dieter Hallervorden noch keine Lust, kürzer zu treten. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Vor 90 Jahren erblickt Dieter Hallervorden das Licht der Welt. Er legt eine Karriere als einer der größten deutschen Komiker aufs Parkett. Doch er kann auch anders. Eine Würdigung von Kerstin Rech.